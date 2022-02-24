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В Госслужбе спецсвязи назвали фейком информацию об отключениях мобильной сети

Автор: Наталья Юрченко

В Государственной службе специальной связи и защиты информации заявил, что в Украине нет перебоев в работе мобильных операторов. Информацию об отключениях назвали фейком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу спецсвязи.

"В сети распространяется информация о возможных отключениях мобильной связи и интернета - эта информация не соответствует действительности. Операторы и провайдеры будут продолжать предоставлять услуги гражданам. Системы оперативно-технического управления коммуникационными сетями переведены в чрезвычайный режим управления", - говорится в сообщении.

В службе связи предупредили, что могут быть перебои со связью. Это прежде всего связано с тем, что сети перегружены. Специалисты призвали обмениваться смс-сообщениями.

Напомним, в ответ на вторжение России президент Украины Владимир Зеленский дал приказ Вооруженным силам наносить максимальные потери противнику.

Отметим, сегодня под обстрелы попал город Бровары под Киевом, в результате инцидента погиб один человек, еще шестеро пострадали.

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