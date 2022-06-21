В некоторые области возвращаются дожди и похолодание: где сегодня ждать непогоды

Сегодня, 21 июня, на западе и севере Украины ожидается влажная погода. Кроме того, осадки принесут с собой небольшой спад температур.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр
По данным синоптиков, сегодня дожди с грозами пройдут в западных, северных, центральных и частично южных областях. На востоке Украины прогнозируется сухая погода.
Ветер преимущественно северо-западный с порывами до 7-12 м/с. Из-за осадков украинцев ждет небольшое похолодание.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице и Киевской области будет влажная погода. Прогнозируется дождь с грозами. Ветер северо-западный со скоростью до 12 м/с. Столбики термометров днем покажут +24 +28 градусов, а ночью +16 +18.
Напомним, по данным синоптиков, погода летом будет аномально жаркой и с дефицитом осадков.
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