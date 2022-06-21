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В некоторые области возвращаются дожди и похолодание: где сегодня ждать непогоды

Фото: на западе и севере сегодня будет влажно и прохладно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 21 июня, на западе и севере Украины ожидается влажная погода. Кроме того, осадки принесут с собой небольшой спад температур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня дожди с грозами пройдут в западных, северных, центральных и частично южных областях. На востоке Украины прогнозируется сухая погода.

Ветер преимущественно северо-западный с порывами до 7-12 м/с. Из-за осадков украинцев ждет небольшое похолодание.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +16 +18, днем +26 +28 градусов;
  • на западе ночью +15 +17 градусов, а днем +21 + 23;
  • в восточных областях ночью +15 +18, днем +30 +32 градуса;
  • на юге страны ночью +15 +18 градусов, а днем +27 +31;
  • в центральных областях ночью +15 +17, днем +28 +30 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице и Киевской области будет влажная погода. Прогнозируется дождь с грозами. Ветер северо-западный со скоростью до 12 м/с. Столбики термометров днем покажут +24 +28 градусов, а ночью +16 +18.

Напомним, по данным синоптиков, погода летом будет аномально жаркой и с дефицитом осадков.

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Погода в УкраинеГидрометцентр