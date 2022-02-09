Проведение референдума по НАТО является очень опасным, - социолог

Социолог объяснил, почему проведение референдума по НАТО является опасным. С одной стороны, вроде бы большинство населения выступает за, но оно очень неравномерно распределено по регионам.

"Мы ставим вопрос так: если бы сейчас был референдум, то вы бы проголосовали за или против? Часть вообще бы не участвовала в референдуме. В случае референдума сейчас примерно 60-70% проголосовали бы за. И примерно 30-40% - против. Это среди тех, кто принял бы участие в референдуме", - отметил он.

Впрочем, по словам социолога, проведение референдума по НАТО, является опасным.

"С одной стороны, вроде бы большинство населения выступает за, но оно очень неравномерно распределено по регионам", - уточнил он.

Если вступление в ЕС поддерживают более активно во всех регионах - где-то больше, где-то меньше, то вступление в НАТО на юге и востоке не поддерживают. На юге настроения распределены примерно пополам.

"Очень небольшая мобилизация населения на востоке приведет к тому, что этот референдум мы проиграем, хотя нам в принципе стоит вступать в НАТО. Поэтому мне кажется, что сейчас недостаточно преимущества у сторонников Североатлантического альянса, сравнивая с противниками", - отметил Паниотто.

На протяжении последних лет количество сторонников вступления не очень сильно менялось.

"Их количество немного снизилось, в 2015 году этот показатель был выше. Он был примерно 48%. Сейчас 44% за, 31% против, а остальные не придут. Если учитывать голос тех, кто придет, то имеем 60% за. Было радикальное изменение в оценках после 2014 года из-за российской агрессии. На тот момент было 17% за вступление в НАТО и 63% против", - добавил он.