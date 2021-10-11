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В Ровенской области сегодня начинают делать детям повторную вакцинацию от полиомиелита

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Ровенская область, Понедельник 11 октября 2021 09:03
В Ровенской области сегодня начинают делать детям повторную вакцинацию от полиомиелита Фото: в Украине сегодня начинают делать детям повторную вакцинацию от полиомиелита (Ivan Romano/Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

В Ровенской области сегодня начинают делать детям повторную вакцинацию от полиомиелита. Непривитых детей не будут допускать к обучению.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

В Ровенской области произошел случай заболевания полиомиелитом. Местные власти квалифицировали указанную ситуацию как чрезвычайную ситуацию биологического характера областного масштаба.

Было также принято решение о назначении главного государственного санитарного врача области Романа Сафонова. Также создан штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Меры борьбы

В течение 14 дней - с сегодняшнего дня по 22 октября в области состоится неотложный "нулевой" тур вакцинации с использованием вакцины ИПВ на территории области для детей до 5 лет включительно независимо от ранее проведенной вакцинации.

Следующие три раунда будут длиться в течение 90 дней и охватывать все население области этой возрастной группы.

Комиссия ТЭБ и ЧС также приняла решение о том, что непривитых детей не будут допускать к обучению. Для таких детей будут обеспечены другие формы обучения.

Вакцинация в областях

Низкие уровни иммунизации в следующих областях Украины:

  • Херсонской - 40,7 %,
  • Ивано-Франковской - 42,2 %,
  • Закарпатской - 43,1 %,
  • Запорожской - 46,2 %,
  • Харьковской - 46,5 %,
  • Одесской и Киевской областях - 47,5 %,
  • Черновицкой и Львовской - по 48,5 %,
  • Ровенской - 48,9 %.

Что такое полиомиелит

Полиомиелит - это острое инфекционное заболевание. Полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего через грязные руки, зараженную пищу и воду.

Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок и взрослый. Но наиболее восприимчивые к вирусу полиомиелита дети в возрасте до пяти лет.

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