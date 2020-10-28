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Из-за смерти кандидата в мэры Борисполя в городе проведут повторные выборы

Новина українською → Борисполь, Среда 28 октября 2020 14:10
Из-за смерти кандидата в мэры Борисполя в городе проведут повторные выборы Фото: выборы (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк

Руководитель гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская заявила, что в связи со смертью мэра Борисполя Анатолия Федорчука в городе проведут повторные выборы.

Об этом она рассказала в комментарии РБК-Украина.

"В случае смерти кандидата до установления результатов он считается выбывшим. Там, насколько я понимаю, город более 75 тысяч. В этом случае в Борисполе должны быть объявлены повторные выборы. Они не состоялись. п 7 части 1 статьи 280 Избирательного кодекса", - сказала Айвазовская.

Федорчук по результатам голосования 25 октября получил наибольшее количество голосов.

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 280 Избирательного кодекса, ТИК принимает решение о признании выборов городского головы такими, что не состоялись, и о назначении повторных выборов, если лицо после его избрания не получило мандат городского главы в порядке, установленном Кодексом, на основаниях, указанных в пункте 4 части первой и части четвертой статьи 231, то есть, в случае смерти.

Напомним, мэр Борисполя Анатолий Федорчук умер от коронавируса. Он лидировал на местных выборах.

Накануне о заболевании Анатолия Федорчука COVID-19 сообщали в партии "Наш край", от которой он баллотировался на должность мэра Борисполя.

По информации местных СМИ, Федорчук заразился коронавирусом еще около трех недель назад. 28 октября у него остановилось сердце. Он нуждался в кислородной терапии.

Как писало РБК-Украина, за сутки в Украине зафиксировали новый антирекорд по летальным случаям от COVID-19 - умерли 165 человек.

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