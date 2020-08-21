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Аваков: мы готовы обеспечить честные и прозрачные выборы

Автор: РБК-Украина

МВД готовит изменения в Уголовный кодекс в связи с выборами

Украинские правоохранители готовы обеспечить честные и прозрачные местные выборы. При этом участников избирательного процесса просят держаться в рамках закона.

Об этом на брифинге в Вышгороде заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, МВД предлагает скорректировать некоторые положения Уголовного кодекса, чтобы предотвратить случаи перерегистрации людей накануне выборов - схема, которая пришла на смену открепительным талонам.

"Во всех остальных случаях мы видим, что после консультаций с ЦИК и с гражданской сетью ОПОРА, мы видим, что можем обеспечить честные, прозрачные, адекватные выборы. Призываем всех участников выборного процесса держаться в рамках закона", - заявил он.

Напомним, ранее в материале РБК-Украина "Региональные гонки: почему местные выборы станут испытанием для власти" эксперты оценили вероятность отмены выборов из-за карантина.

В частности, по их мнению, все зависит от эпидемической ситуации осенью, когда кампания перейдет в активную фазу.

Кроме того, они полагают, что у "Слуги народа" нет сильных кандидатов, которые могли бы составить конкуренцию главам крупных городов на местных выборах.

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Новости Украины Министерство внутренних дел УкраиныАрсен АваковМестные выборы