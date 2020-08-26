В среду, 26 августа, начинается избирательный процесс промежуточных выборов народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 208 (Черниговская область). Выборы состоятся 25 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Указано, что по предварительным подсчетам (по состоянию на 26 августа) в выборах смогут принять участие более 127 тысяч избирателей. Голосование будет проходить на 199 избирательных участках, из которых 192 - обычные и 7 - специальные.

"20 августа комиссия утвердила календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению указанных выборов", - информирует ЦИК.

Согласно плану, с 27 августа до 14 сентября включительно будет происходить выдвижение кандидатов в нардепы политическими партиями; с 27 августа до 24 сентября включительно - выдвижение кандидатов в депутаты Рады путем самовыдвижения.

Указано, что с 27 августа до 24 сентября включительно кандидаты могут подавать документы в Центризбирком для регистрации кандидатов в нардепы.

До 4 сентября включительно будет образована окружная избирательная комиссия.

Последний день регистрации кандидатов в депутаты - 29 сентября включительно.

"До 14 октября включительно - принятие ЦИК решения об отмене регистрации кандидата в депутаты в случае его обращения с письменным заявлением об отказе баллотироваться или обращения партии об отмене решения о регистрации кандидата в депутаты (соответствующие обращения могут подаваться до 12 октября включительно)", - информируют в комиссии.

Кроме того, до 17 октября включительно запланировано представление в ЦИК предложений о регистрации официальных наблюдателей от иностранных государств, международных организаций; а до 19 октября включительно - принятие решения о регистрации или об отказе в регистрации таких наблюдателей.

"В 24 часа 23 октября - окончание предвыборной агитации, до 9 ноября включительно - установление результатов выборов", - отметили в Центризбиркоме.

Напомним, 16 марта победителем на промежуточных выборах народного депутата в 179 округе (Харьковская область) стала Юлия Светличная.

Как писало РБК-Украина, 25 октября в Украине пройдут местные выборы.