Эксперт назвала политинструментом отмену выборов на прифронтовых территориях

Фото: Ольга Айвазовская (РБК-Украина)

Координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская назвала политическим инструментом отмену выборов на прифронтовых территориях. По ее словам, решение об отмене выборов основано на выводах военно-гражданских администрациях, которые не может проверить Центральная избирательная комиссия.

Об этом Айвазовская рассказала в интервью РБК-Украина.

"Выборы 2015, 2015, 2019, 2020 годов происходят в одних и тех же условиях. Но сейчас они где-то назначаются, а где-то нет. Является ли это политическим инструментом - однозначно, да", - сказала координатор ОПОРЫ.

По словам Айвазовской, это свидетельствует, что связка между Офисом президента и местными элитами существует. Однако в чьих конкретно интересах принимается решение об отмене выборов неизвестно.

"В условиях, когда у нас режим прекращения огня, меньшее количество обстрелов, утверждать, что вот именно сейчас, летом 2020 года, а не летом 2015 года, нужно создать ВГА - это нонсенс. Также нет ответа на вопрос, почему не проводятся выборы в Луганский и Донецкий областные советы, тогда как в районные советы без полномочий - проводятся", - добавила Айвазовская.

Ранее РБК-Украина писало, что в Раде не видят возможностей для проведения местных выборов в ОРДЛО 25 октября.

Также сообщалось, что в Верховной раде оценили шансы изменить постановление о выборах в ОРДЛО.