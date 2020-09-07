Местные выборы: за кого планируют голосовать украинцы

Три четверти украинцев (77%) планируют принять участие в местных выборах, назначенных на 25 октября 2020 года. В то же время 20% голосовать не будут.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, в июле за партию "Слуга народа" хотели отдать голоса 15% респондентов, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 9%, за партию "Европейская солидарность" - 8%, за партию "Батькивщина" - 4%. Остальные партии набирают 2% и менее. Не определились с выбором 41% респондентов.

Расчетный показатель среди тех, кто определился и намерен голосовать, дает следующие результаты: "Слуга народа" - 30%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 17%, "Европейская солидарность" - 16%, "Батькивщина" - 9%.

Данные опроса также свидетельствуют, что 51% ожидают фальсификаций на выборах, а 44% считают, что они будут честными и прозрачными.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований МРИ с 30 по 31 июля 2020 года. Данные были собраны с помощью компьютерного метода телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Опрос проводился по случайной выборке, которая включала 2472 граждан Украины в возрасте от 16 лет и старше. Выборка репрезентативна по региону, возрасту и полу. Статистическая погрешность не превышает 2% при 95-процентном уровне доверия, а коэффициент досягаемости составил 12%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в начале августа за партию "Слуга народа" проголосовали бы 25,9% граждан (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором).

Как свидетельствуют данные опроса КМИС, проведенного в начале августа 2020 года, проведение досрочных выборов Верховной рады в следующем году поддерживают 50% украинцев, в то же время 39% опрошенных считают, что такие выборы не нужны.