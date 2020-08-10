Местные выборы: ЦИК начал отбор кандидатов в теризбиркомы

Центральная избирательная комиссия начала отбор кандидатов в территориальные избирательные комиссии на местных выборах. Уже установили несоответствие ряда кандидатур требованиям Избирательного кодекса.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Указано, что комиссия завершила обработку почти 28 тысяч представлений кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий, что позволило перейти к первому из трех следующих этапов формирования состава ТИК. На первом комиссия должна установить несоответствие отдельных кандидатур требованиям Избирательного кодекса Украины.

"После завершения первой части этого заседания комиссии его работа будет продолжена. Нас ожидают проведение жеребьевки по включению кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий. А потом, третий этап - их формирование", - сообщили в ЦИК.

Так, некоторые субъекты представления одновременно внесли одних и тех же лиц и не подтвердили предоставление такими лицами согласия на участие в работе избирательной комиссии.

"Также по результатам проведенной проверки было установлено, что некоторыми субъектами представления внесены кандидатуры, которые по данным Госреестра умерли или признаны судом недееспособными", - сообщили в Центризбиркоме.

Напомним, Центральная избирательная комиссия на заседании 8 августа назначила первые местные выборы на разных уровнях в 24 областях Украины, однако они не состоятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как писало РБК-Украина, 15 июля Верховная рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.