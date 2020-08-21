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МВД инициировало изменения в Избирательный кодекс

Автор: Дмитрий Левицкий

Изменения касаются охраны избирательных участков

Министерство внутренних дел Украины инициировало изменения в Избирательный кодекс накануне местных выборов. МВД просит изменить срок охраны избирательных участков.

Об этом на брифинге в Киеве заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По словам Авакова, сейчас в кодекс заложен срок - 8 дней до выборов, но министерство хочет сократить его до 3 дней.

"Это очень большая нагрузка на весь личный состав", - пояснил он.

Министр добавил, что сейчас это предложение находится на рассмотрении профильного комитета Верховной рады.

Напомним, МВД готовит изменения в Уголовный кодекс, чтобы предотвратить случаи перерегистрации избирателей накануне голосования; Аваков пообещал обеспечить честное и прозрачное проведение выборов.

Добавим, эксперты оценили вероятность отмены местных выборов в Украине из-за пандемии коронавируса; об этом читайте в материале РБК-Украина "Региональные гонки: почему местные выборы станут испытанием для власти".

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Новости Украины Министерство внутренних дел УкраиныЗаконАрсен АваковМестные выборы