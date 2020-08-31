У омбудсмена рассказали, как переселенцам проголосовать на местных выборах

В Офисе омбудсмена разъяснили, как внутренне перемещенным лицам проголосовать на местных выборах. Им необходимо до 10 сентября обратиться в орган ведения Реестра избирателей по новому избирательному адресу или онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

"Центральная избирательная комиссия приняла новый порядок изменения избирательного адреса, который предоставляет возможность голосовать на местных выборах 25 октября 2020 года внутренне перемещенным лицам по месту их фактического проживания, независимо от места регистрации", - отмечается в сообщении.

Таким образом, ВПЛ надо до 10 сентября обратиться лично или через уполномоченное лицо в орган ведения Реестра по новому избирательному адресу или онлайн и подать заявление об изменении избирательного адреса на сайте Госреестра избирателей.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в "красной" зоне не отменят проведение местных выборов из-за распространения коронавируса в Украине.

Как писало РБК-Украина, в СНБО заявили, что местные выборы 25 октября могут стать самыми сложными за последнее время, поскольку голосование будет проводиться в условиях растущей эпидемической угрозы.