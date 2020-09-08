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Эксперт оценила возможность отмены местных выборов

Киев, Вторник 08 сентября 2020 08:23
Эксперт оценила возможность отмены местных выборов
Фото: Ольга Айвазовська (РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Игорь Литвиненко

Юридически в Украине нельзя отменить местные выборы. Существует лишь возможность отсрочки на срок не более 90 дней.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщила координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

По ее словам, отсрочка выборов возможна в связи с введением чрезвычайного положения.

"То есть нет никаких правовых оснований утверждать, что мы можем перенести выборы, например, на полгода. На местном уровне такой режим может быть введен на 60 дней, плюс пролонгация еще на 30 дней", - сообщила Айвазовская.

Она отметила, что в случае остановки избирательного процесса избирательную кампанию придется объявлять с самого начала. При этом все будет зависеть от политических предпосылок.

"Если вернуться к прогнозам - секретарь СНБО обнародовал моделирование о 350 тысяч больных на конец октября. Потенциально будут нуждаться в госпитализации 38 тысяч больных. Но заставят ли эти цифры прекратить избирательный процесс, в котором при явке в 50% будут принимать участие до 15 миллионов избирателей, утверждать трудно", - добавила Айвазовская.

Как писало РБК-Украина, что СНБО разрабатывает протокол на случай вспышек коронавируса на избирательных участках, чтобы выборы состоялись во всех регионах, включая "красную зону".

Кроме того, в "Слуге народа" называли условие, при котором могут перенести местные выборы.

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