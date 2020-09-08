UA

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Эксперт оценила возможность отмены местных выборов

Автор: Милан Лелич, Игорь Литвиненко

Юридически в Украине нельзя отменить местные выборы. Существует лишь возможность отсрочки на срок не более 90 дней.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщила координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

По ее словам, отсрочка выборов возможна в связи с введением чрезвычайного положения.

"То есть нет никаких правовых оснований утверждать, что мы можем перенести выборы, например, на полгода. На местном уровне такой режим может быть введен на 60 дней, плюс пролонгация еще на 30 дней", - сообщила Айвазовская.

Самые читаемые новости

Она отметила, что в случае остановки избирательного процесса избирательную кампанию придется объявлять с самого начала. При этом все будет зависеть от политических предпосылок.

"Если вернуться к прогнозам - секретарь СНБО обнародовал моделирование о 350 тысяч больных на конец октября. Потенциально будут нуждаться в госпитализации 38 тысяч больных. Но заставят ли эти цифры прекратить избирательный процесс, в котором при явке в 50% будут принимать участие до 15 миллионов избирателей, утверждать трудно", - добавила Айвазовская.

Как писало РБК-Украина, что СНБО разрабатывает протокол на случай вспышек коронавируса на избирательных участках, чтобы выборы состоялись во всех регионах, включая "красную зону".

Кроме того, в "Слуге народа" называли условие, при котором могут перенести местные выборы.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ОПОРАМестные выборы