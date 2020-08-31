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В Раде не намерены менять постановление о проведении местных выборов

Автор: Милан Лелич

В Верховной раде пока не намерены вносить изменения в постановление о проведении местных выборов в Украине 25 октября. Согласно этому документу, выборы не могут пройти на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом на брифинге после съезда СН заявил первый замглавы фракции Александр Корниенко.

"Я пока не видел инициатив относительно внесений изменений (в постановление о выборах, - ред.) от субъектов законодательной инициативы", - сказал глава партии "Слуга народа", подчеркнув что на данный момент фактор безопасности не позволяет провести выборы в ОРДЛО.

Корниенко добавил, что по вопросам Донбасса продолжается диалог с главой украинской делегации в ТКГ Леонидом Кравчуком, вице-премьер-министром Алексеем Резниковым и другими участниками делегации.

По его словам, скоро должна формализоваться межкомитетская группа в Раде в составе комитета по вопросам государственной власти, комитета по вопросам правовой политики, комитета иностранных дел и комитета национальной безопасности. Она будет нарабатывать проекты решений, касающихся Донбасса, в частности, о выборах в ОРДЛО и амнистии.

Напомним, ранее в "Слуге народа" оценили шансы изменить постановление относительно местных выборов в ОРДЛО как минимальные.

Как писало РБК-Украина, 20 августа глава украинской делегации в ТКГ направил письмо в парламент с просьбой разобраться с постановлением о местных выборах.

Однако в ВР сейчас не видят возможностей для проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей 25 октября этого года.

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Новости Украины постановлениеАлександр КорниенкоМестные выборы