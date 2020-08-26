В Раде не видят возможностей для проведения местных выборов в ОРДЛО 25 октября

В Верховной раде сейчас не видят возможностей для проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей 25 октября этого года. В парламенте по вопросу проведения выборов в ОРДЛО создадут рабочую группу, в которую войдут представители всех комитетов.

Об этом сообщил народный депутат Александр Качура.

"К сожалению, к этим конкретным местным выборам не удастся обеспечить составляющую безопасности при проведении... Мы не видим сегодня возможность проведения выборов на оккупированных территориях", - сказал парламентарий по итогам закрытого заседания комитета с участием главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука.

Качура заверил, что парламентарии будут делать все для того, чтобы выборы прошли однозначно на всей территории Украины, но с определенными условиями.

"Состоятся ли они 25 октября со всеми выборами местными? Я в этом сомневаюсь, но мы будем проводить однозначно работу. Мы договорились внутри комитета, руководители комитетов сейчас обменяются между собой письмами", - отметил нардеп.

По его словам, комитеты предоставят своих делегатов пропорционально от количества членов комитета.

"То есть, по 4-5 народных депутатов, которые будут обрабатывать соответствующее решение", - сказал Качура.

По его словам, речь идет о рабочей группе, которая смогла бы наработать решение, в том числе по требования письма Кравчука.

"Это будет группа, которая будет нарабатывать необходимые специальные законы, что касается мира в Украине", - добавил нардеп.

Напомним, ранее Качура объяснил, почему заседание комитета по вопросам организации государственной власти при участии Кравчука решили провести в закрытом режиме.

Как писало РБК-Украина ранее, 20 августа глава украинской делегации в ТКГ направил письмо в парламент с просьбой разобраться с постановлением о местных выборах.

Кравчук подчеркивал, что в постановлении должно быть написано, что местные выборы должны проходить по всей Украине.

В связи с этим письмом главу украинской делегации пригласили на заседание комитета по вопросам организации госвласти.