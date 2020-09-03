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Шмыгаль и послы G7 обсудили местные выборы в Украине

Киев, Четверг 03 сентября 2020 20:45
Шмыгаль и послы G7 обсудили местные выборы в Украине
Фото: Денис Шмыгаль и послы G7 (twitter.com/G7AmbReformUA)
Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с послами стран "Большой семерки" (G7). В ходе встречи стороны затронули вопрос проведения местных выборов в Украине в октябре этого года.

Об этом говорится в совместном заявлении дипломатов на странице в Twitter.

Украинский премьер и послы G7 также обсуждали приоритеты государственной политики и меры в борьбе с распространением коронавируса.

"Подчеркнули важную роль оборонной промышленности, корпоративного управления, реформы судебной системы, независимых антикоррупционных учреждений", - добавили в G7.

Напомним, местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года. Избирательный процесс начнется уже 5 сентября. Вместе с местными выборами также состоятся довыборы в Верховную раду по 208 округу в Черниговской области.

Добавим, в Офисе омбудсмена рассказывали, как вынужденным переселенцам проголосовать на местных выборах в этом году.

Также РБК-Украина писало, каких кандидатов в мэры крупных городов выбрала политическая партия "Слуга народа".

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Новости Украины G7Денис ШмыгальМестные выборы
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