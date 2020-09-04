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В СНБО разрабатывают план действий на случай COVID-19 на избирательных участках

Автор: Дмитрий Левицкий

Местные выборы состоятся во всех регионах страны, включительно с теми, что находятся в "красной зоне" карантина. Сейчас разрабатываются протоколы на случай вспышек коронавируса на избирательных участках.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль в эфире телеканала "Украина 24".

Разработка протоколов реагирования на вспышки COVID-19 была возложена на Совет национальной безопасности и обороны.

"К сожалению, мы не можем спрогнозировать, где будут "красные зоны"... Это основной вызов, можем ли мы одновременно во всех общинах провести выборы, в каких регионах будут такие форс-мажоры", - пояснил премьер.

СНБО также разрабатывает протоколы относительно проведения второго тура выборов и учебного процесса в тех школах, где будут организованы избирательные участки.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что местные выборы не будут отменять в "красных зонах" карантина.

Кроме того, в "Слуге народа" называли условие, при котором могут перенести местные выборы.

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Новости Украины СНБОКарантинДенис ШмыгальМестные выборы