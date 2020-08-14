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ЦИК назначил выборы в райсоветы

Автор: РБК-Украина

Выборы состоятся 25 октября

Центральная избирательная комиссия назначила выборы в районные советы. Они назначены на 25 октября.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Отмечается, что постановление поддержали все члены Комиссии.

"Выборы состоятся 25 октября 2020 года вместе с выборами депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских глав", - говорится в сообщении.

Напомним, ЦИК начал отбор кандидатов в территориальные избирательные комиссии на местных выборах.

Кроме того, 15 июля Верховная рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.

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Новости Украины Центральная избирательная комиссияМестные выборы