На ЦИК подали в суд, требуют отменить постановление о выборах

В Окружной административный суд Киева подали иск против Центральной избирательной комиссии Украины. Истец просит отменить постановление о местных выборах 25 октября 2020 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

Сообщается, что иск поступил от общественной организации "Всеукраинское объединение сельских голов, депутатов сельсоветов и крестьян "Спасение села".

"Суд просят отменить постановление ЦИК №160 от 8 августа 2020 года "О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020". По мнению истца, обжалуемое постановление принято с нарушением положений Избирательного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас суд решает вопрос открытия административного производства.

Напомним, на прошлой неделе стартовала избирательная кампания местных выборов 2020. При этом изменить место голосования можно до 10 сентября.

Также сообщалось, что ЦИК и Минздрав разрабатывают алгоритм выборов в условиях COVID-19. Ожидается, что голосование будет проходить с необходимостью соблюдения карантинных мер.