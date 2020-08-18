ЦИК просит предоставить информацию о возможных угрозах выборов в ОРДЛО

Центральная избирательная комиссия просит Совет национальной безопасности и обороны и силовые ведомства предоставить информацию о возможных угрозах во время местных выборов в ОРДЛО.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Одновременно ЦИК обратился к Донецкой и Луганской ОГА по предоставлению актуальных выводов о возможности организации подготовки и проведения местных выборов на избирательных участках, а также о возможности организации подготовки и проведения выборов депутатов райсоветов.

В ЦИК отмечают, что комиссия не наделена полномочиями самостоятельно определять возможность обеспечения безопасности и избежания террористической угрозы во время организации и проведения местных выборов на Донбассе.

В то же время, учитывая необходимость обеспечения возможности гражданам реализовать их право на формирование органов местного самоуправления путем участия в выборах, в ЦИК видят потребность в уточнении у компетентных органов информации о ситуации безопасности на отдельных территориях этих областей, расположенных вблизи линии разграничения с временно оккупированными территориями.

Напомним, Верховная рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.