"УДАР" вышел на первое место в Киеве с более чем третью голосов, - "Рейтинг"

Фото: голосование на избирательном участке (РБК-Украина)

Рейтинг "УДАРа" вдвое больше за партии, которые заняли второе и третье места

"УДАР Виталия Кличко" набирает почти 29% голосов и вдвое опережает конкурентов - "Европейскую солидарность" и "Слугу народа".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в Киеве 31 августа - 1 сентября.

Согласно данным опроса, рейтинг "УДАРа" вдвое больше за партии, которые заняли второе и третье места.

"В рейтинге политических сил на выборах в городской совет лидирует партия "УДАР" за которую готовы отдать голоса 28,6% тех, кто определился и намерен прийти на выборы. Партию "Европейская солидарность" поддерживают 14,0% опрошенных, партию "Слуга народа" - 10,7%", - сообщает "Рейтинг".

Исследователи отмечают, что партию "Перемога Пальчевского" поддерживают 6,9% опрошенных, партию "Оппозиционная платформа - За життя" - 6,8%, партию "Голос" - 6,5%, партию "Батькивщина" - 6,4%, партию "Сила и честь" - 5,5%, партию Шария - 3,8%. Рейтинг других сил - ниже 3%. Тех, кто не определился, - около 13%.

Вместе с тем 60% опрошенных довольны деятельностью городского головы Виталия Кличко. Показатели удовлетворенности работой мэра столицы имеют положительную динамику.

59% считают, что ситуация в Киеве за время пребывания Виталия Кличко на посту мэра скорее улучшилась. 26% утверждают, что она не претерпела изменений и лишь 13% увидели ухудшение.

Две трети киевлян на отлично или же хорошо оценили работу Виталия Кличко в сфере борьбы с пандемией коронавируса.

"69% опрошенных выразили однозначную готовность принять участие в выборах мэра и городского совета в октябре 2020 года. Высокий уровень мобилизации среди старейших опрошенных", - заключает "Рейтинг".

Исследование проведено Социологической группой "Рейтинг" методом CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Аудитория: жители города от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.

Как сообщало РБК-Украина Верховная рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.

Напомним, что по данным Центра Разумкова, в начале июля по партии "Слуга народа" и "Европейская солидарность" планировали голосовать примерно по 20% киевлян.