Верещук, Филимонов, Кучер: кого "Слуга народа" ведет на местные выборы

В понедельник, 31 августа, в Киеве проходит съезд партии "Слуга народа". Партия объявила, что идет на местные выборы.

Об этом с трибуны съезда заявил глава СН Александр Корниенко.

Среди заданий, которые стоят перед партией, он назвал продолжение реформ в различных сферах, а также программы "Большое строительство".

"Мы идем на выборы, чтобы доказать: Украина разная, но в то же время едина", - сказал он и призвав украинских избирателей прийти 25 октября на участки.

В частности, были представлены кандидаты от СН в областные центры и города областного подчинения:

Винница - Сергей Борзов,

Днепр - Сергей Рыженко,

Житомир - Виктор Евдокимов,

Запорожье - Виталий Тышечко,

Ивано-Франковск - Александр Богачев,

Киев - Ирина Верещук,

Кривой Рог - Дмитрий Шевчик,

Кропивницкий - Ольга Ковалева,

Львов - Тарас Кльофа,

Николаев - Татьяна Домбровская,

Одесса - Олег Филимонов,

Полтава - Сергей Иващенко,

Ровно - Виталий Коваль,

Сумы - Татьяна Рябуха,

Славянск - Ольга Алтунина,

Тернополь - Виктор Гевко,

Ужгород - Виктор Щадей,

Харьков - Алексей Кучер,

Херсон - Юрий Кириллов,

Хмельницкий - Инна Ящук,

Черкассы - Виталий Ильченко,

Черновцы - Виталий Дугановский,

Чернигов - Юрий Тарасовец.

Напомним, 30 августа прошла закрытая часть съезда партии "Слуга народа". На ней объявили кандидата на довыборы в Верховную раду по 208 округу.

Так, от "Слуги народа" на довыборах в парламент по 208-му округу будет выдвигаться Анатолий Гунько.

Как писало РБК-Украина ранее, в Украине с 5 сентября стартует избирательный процесс местных выборов в Украине.