У деякі області повертаються дощі та похолодання: де сьогодні чекати негоди

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні дощі з грозами пройдуть у західних, північних, центральних та частково південних областях. На сході України прогнозується суха погода.

Вітер переважно північно-західний з поривами до 7-12 м/с. Через опади українців чекає невелике похолодання.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +16 +18, вдень +26 +28 градусів;

на заході вночі +15 +17 градусів, а вдень +21 +23;

у східних областях вночі +15 +18, вдень +30 +32 градуси;

на півдні країни вночі +15 +18 градусів, а вдень +27 +31;

у центральних областях вночі +15 +17, вдень +28 +30 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці та Київській області буде волога погода. Прогнозується дощ з грозами. Вітер північно-західний зі швидкістю до 12 м/с. Стовпчики термометрів вдень покажуть +24 +28 градусів, а вночі +16 +18.