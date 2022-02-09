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Проведення референдуму щодо НАТО є дуже небезпечним, - соціолог

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Київ, Середа 09 лютого 2022 10:03
Проведення референдуму щодо НАТО є дуже небезпечним, - соціолог Фото: директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна, Уляна Безпалько

Соціолог пояснив, чому проведення референдуму щодо НАТО є небезпечним. З одного боку, начебто більшість населення виступає за, але вона дуже нерівномірно розподілена по регіонах.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.

"Ми ставимо запитання так: якби зараз був референдум, то ви б проголосували за чи проти? Частина взагалі б не брала участь у референдумі. У випадку референдуму зараз приблизно 60-70% проголосували б за. І приблизно 30-40% - проти. Це серед тих, хто взяв би участь у референдумі", - зазначив він.

Втім, за словами соціолога, проведення референдуму щодо НАТО, є небезпечним.

"З одного боку, начебто більшість населення виступає за, але вона дуже нерівномірно розподілена по регіонах", - уточнив він.

Якщо вступ до ЄС підтримують більш активно в усіх регіонах - десь більше, десь менше, то вступ до НАТО на півдні і сході не підтримують. На півдні настрої розподілені приблизно навпіл.

"Дуже невелика мобілізація населення на Сході призведе до того, що цей референдум ми програємо, хоча нам в принципі варто вступати до НАТО. Тому мені здається, що зараз недостатньо переваги у прихильників Північноатлантичного альянсу, порівнюючи з противниками", - зазначив Паніотто.

Впродовж останніх років кількість прихильників вступу не дуже сильно змінювалася.

"Їхня кількість трохи знизилася, у 2015 році цей показник був вищим. Він був приблизно 48%. Зараз 44% за, 31% проти, а інші не прийдуть. Коли враховувати голос тих, хто прийде, то маємо 60% за. Була радикальна зміна в оцінках після 2014 року через російську агресію. На той момент було 17% за вступ до НАТО і 63% проти", - додав він.

Нагадаємо, соціолог розповів, як змінилось ставлення українців до Росії та Путіна.

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