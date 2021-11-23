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В Україні запрацював штаб для координації силових дій щодо захисту кордону

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Україна, Вівторок 23 листопада 2021 11:28
В Україні запрацював штаб для координації силових дій щодо захисту кордону Фото: в Україні запрацював штаб для координації силових дій щодо захисту кордону (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні почав свою роботу міжвідомчий штаб, що координуватиме дії силових органів щодо захисту державного рубежу. Він націлений, зокрема, на протидію можливій міграційній кризі на кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

"Розпочав роботу міжвідомчий штаб, що координуватиме взаємодію суб’єктів, залучених до посилення та захисту українського кордону", - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, робота штабу відбуватиметься під керівництвом першого заступника голови Держприкордонслужби Володимира Нікіфоренка.

"В разі гострої потреби реалізації окремих завдань при реагуванні на ситуації, що безпосередньо виникатимуть на кордоні, штаб повинен негайно виносити пропозиції для розгляду урядом чи Верховною радою України", - пояснюють у відомстві.

Вказано, що до складу штабу увійшли представники МВС, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, ДМС, МЗС, Міноборони, Мін’юсту, Мінфіну, Мінінфраструктури, командувань ЗСУ та СБУ.

Як додають в ДПСУ, за необхідності, для виконання покладених завдань, може відбуватися взаємодія штабу з іноземними та міжнародними організаціями.

Нагадаємо, Державна прикордонна служба наразі посилено контролює ділянку кордону з Республікою Білорусь. До охорони залучена авіація, катери, а також патрулювання зі службовими собаками.

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