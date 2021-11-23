В Україні запрацював штаб для координації силових дій щодо захисту кордону

"Розпочав роботу міжвідомчий штаб, що координуватиме взаємодію суб’єктів, залучених до посилення та захисту українського кордону", - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, робота штабу відбуватиметься під керівництвом першого заступника голови Держприкордонслужби Володимира Нікіфоренка.

"В разі гострої потреби реалізації окремих завдань при реагуванні на ситуації, що безпосередньо виникатимуть на кордоні, штаб повинен негайно виносити пропозиції для розгляду урядом чи Верховною радою України", - пояснюють у відомстві.

Вказано, що до складу штабу увійшли представники МВС, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, ДМС, МЗС, Міноборони, Мін’юсту, Мінфіну, Мінінфраструктури, командувань ЗСУ та СБУ.

Як додають в ДПСУ, за необхідності, для виконання покладених завдань, може відбуватися взаємодія штабу з іноземними та міжнародними організаціями.