Експерт розповіла про масштаби підкупу на місцевих виборах

Масштаб підкупу під час виборчої кампанії на місцевих виборах буде залежати від реакції з боку правоохоронців. Зараз вже є підкуп у вигляді різних продуктів харчування.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомила координатор Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

За її словами, виборці звикли отримувати "подарунки". При цьому на місцевих виборах такий підкуп працює більш системно, ніж на національних.

"На місцеві вибори йдуть бізнесмени, у когось є плитковий завод, у когось- цукровий, у кого-то пекарня і так далі. Одні кандидати хочуть цим "поділитися" з виборцем. А інші, розуміючи, що гречка програє грошам, можуть вдатися до підкупу у грошовій формі. Це буде, але масштаб залежить від того, як поліція буде діяти на перших етапах", - сказала Айвазовська.

Експерт додала, що на місцевих виборах вже спостерігається з боку кандидатів роздача цукру, цукрової вати, круасанів і шампанського, а також продуктових наборів. При цьому зараз розширили список того, що може вважатися підкупом.

"На цих виборах дещо по-іншому підкуп ідентифікується і досліджується, ніж раніше. Підкупом ми можемо називати практично все, що буде передаватися у вигляді матеріальних благ, при використанні назви партії, імені кандидата, його зображення, логотипу", - зазначила Айвазовська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в період виборчого процесу партіям заборонено займатися благодійною допомогою.

Також РБК-Україна писало, місцеві вибори не можуть бути скасовані, але можуть бути відстрочені на термін до 90 днів.