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Експерт розповіла, як організувати голосування під час пандемії

Київ, Вівторок 08 вересня 2020 10:34
Експерт розповіла, як організувати голосування під час пандемії
Фото: Ольга Айвазовська (РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Игорь Литвиненко

Зараз в Україні немає чіткого механізму проведення виборів у період пандемії. Щоб не допустити зриву виборчої кампанії координатор Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська пропонує проводити тестування на коронавірус членам комісій, у тому числі і тим, хто не має симптомів.

Про це вона заявила в інтерв'ю РБК-Україна.

"Можливо, їх легше та дешевше державі тестувати, ніж в останні дні проводити перезавантаження комісій, йти на зрив голосування. Є система виїзного організованого тестування, яка зараз доступна тільки в приватних клініках, можливо, її потрібно забронювати для членів комісій і робити вже зараз розрахунки і виділяти кошти на ці потенційні витрати", - сказала Айвазовська.

Вона зазначила необхідність розробки алгоритмів реагування на спалах коронавірусу в комісіях. Найбільшою зоною ризику є три дні перед голосуванням і кілька днів після нього.

"Якщо налякати членів комісії тим, що захворіли їх колеги, не маючи навіть доказів і результатів тестування, але пустити цю чутку, то спрацює інстинкт самозбереження. Людина не прийде на роботу в комісію, буде імітувати якісь симптоми. Або партії і самі можуть зловживати неперевіреною інформацією", - додала Айвазовська.

Раніше РБК-Україна писало, що юридично в Україні не можна скасувати місцеві вибори, проте можна відстрочити на строк не більше 90 днів.

Також повідомлялося, що РНБО розробляє протокол на випадок спалахів коронавірусу на виборчих дільницях, щоб вибори відбулися у всіх регіонах, включаючи "червону зону".

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