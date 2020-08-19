Експерти оцінили шанси СН на місцевих виборах у великих містах

"Слуга народу" не має сильних кандидатів, які могли б скласти конкуренцію головам великих міст України на місцевих виборах. Тому мери великих міст мають великі шанси знову переобратися та залишитися на посадах.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Регіональні гонки: чому місцеві вибори стануть випробуванням для влади".

За словами політтехнолога Костя Бондаренка, окрім Києва, в Україні є ще декілька стратегічно важливих міст, навколо яких обертається велика політика, а також формується загальноукраїнський бюджет.

"Це Львів, Вінниця, Дніпро, Харків, Одеса, Маріуполь і Запоріжжя. Фактично в усіх цих містах діючі мери, швидше за все, залишаться на своїх посадах", - зазначив він.

Як вважає політтехнолог, "Слуга народу" буде намагатися домовитися з діючими мерами, тому надає їм неформальну підтримку. Наприклад, висуває проти них слабких кандидатів, щоб в результаті вони спільно сформували більшість в раді.

"Можливо, в цих домовленостях політсила Зеленського претендуватиме на посаду секретаря міськради. Інша справа, я думаю, що в більшості випадків ці попередні домовленості можуть бути порушені відразу після виборів", - припускає він.

Крім того, ще менш оптимістичні прогнози робить політтехнолог Денис Богуш, адже, на його думку, виборці, з одного боку, втомилися від старих політиків, але і до нових вони ставляться достатньо скептично.

"У цій ситуації СН в якихось регіонах країни може взяти близько 20%, але в більшості регіонів, я думаю, вона не пройде до рад. Зараз у неї падає рейтинг, а до жовтня це падіння тільки посилиться", - додав Богуш.

Нагадаємо, за посаду мера Києва на місцевих виборах від "Слуги народу" буде боротися народна депутатка Ірина Верещук; її кандидатуру політсила обрала в ході праймеріз.