Ляшко про можливе перенесення виборів: якщо 50% території буде в "червоній зоні"

Погіршення ситуації з коронавірусом в Україні може вплинути на проведення місцевих виборів. Зокрема, влада може прийняти рішення про перенесення їх з жовтня 2020 року на більш пізні терміни.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він підкреслив, що сьогодні Україна поділена на так звані території епідеміологічної небезпеки.

"І якщо ми будемо відзначати перевищення ... 50% території буде в "червоній зоні", то це буде підставою для того, щоб серйозно задуматися про доцільність проведення масових заходів, в тому числі і виборів", - зазначив Ляшко.

За його словами, Україна орієнтується на Польщу, яка нещодавно переносила президентські вибори через пандемію.

"Їх чіткі рекомендації показали, що дотримання протиепідемічних норм не впливає на збільшення випадків коронавірусу", - сказав Ляшко.

Головний санлікар додав, що на сьогодні складно спрогнозувати, чи будуть відкладені вибори через коронавірус. Ситуація може прояснитися вже на початку жовтня.

Нагадаємо, впродовж тижня в "червоній зоні" карантину будуть залишатися три міста і п'ять районів України.

У "червоній зоні" діють найбільш жорсткі карантинні обмеження аж до заборони масових заходів та роботи громадського транспорту.