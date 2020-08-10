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Місцеві вибори: ЦВК почала відбір кандидатів до тервиборчкомів

Україна, Понеділок 10 серпня 2020 15:55
Місцеві вибори: ЦВК почала відбір кандидатів до тервиборчкомів
Фото: місцеві вибори (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

До списку поданих кандидатур потрапили навіть "мертві душі"

Центральна виборча комісія почала відбір кандидатів до територіальних виборчих комісій на місцевих виборах. Уже встановили невідповідність низки кандидатур вимогам Виборчого кодексу.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Вказано, що комісія завершила опрацювання майже 28 тисяч подань кандидатур до складу територіальних виборчих комісій, що дозволило перейти до першого з трьох наступних етапів формування складу ТВК. На першому комісія має встановити невідповідність окремих кандидатур вимогам Виборчого кодексу України.

"Після завершення першої частини цього засідання комісії його роботу буде продовжено. На нас очікують проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу територіальних виборчих комісій. А згодом, третій етап - їх формування", - повідомили у ЦВК.

Так, деякі суб'єкти подання одночасно внесли одних і тих самих осіб та не підтвердили надання такими особами згоди на участь у роботі виборчої комісії.

"Також за результатами проведеної перевірки було встановлено, що деякими суб’єктами подання внесено кандидатури, які за даними Держреєстру померли або визнані судом недієздатними", - поінформували у Центрвиборчкомі.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія на засіданні 8 серпня призначила перші місцеві вибори на різних рівнях у 24 областях України, однак вони не відбудуться на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Як писало РБК-Україна, 15 липня Верховна рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня 2020 року.

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