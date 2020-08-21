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МВС ініціювало зміни до Виборчого кодексу

Автор: Дмитро Левицький

Зміни стосуються охорони виборчих дільниць

Міністерство внутрішніх справ України ініціювало зміни до Виборчого кодексу напередодні місцевих виборів. МВС просить змінити термін охорони виборчих дільниць.

Про це на брифінгу у Вишгороді заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За словами Авакова, зараз у кодекс закладено термін - 8 днів до виборів, але міністерство хоче зменшити його до 3 днів.

"Це дуже велике навантаження на весь особовий склад", - пояснив він.

Міністр додав, що зараз ця пропозиція на розгляді профільного комітету Верховної ради.

Нагадаємо, МВС готує зміни до Кримінального кодексу, щоб запобігти випадкам перереєстрації виборців напередодні голосування; Аваков пообіцяв забезпечити чесне та прозоре проведення виборів.

Додамо, експерти оцінили ймовірність скасування місцевих виборів в Україні через пандемію коронавірусу; про це читайте у матеріалі РБК-Україна "Регіональні гонки: чому місцеві вибори стануть випробуванням для влади".

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Новини України Міністерство внутрішніх справ УкраїниЗаконАрсен АваковМісцеві вибори