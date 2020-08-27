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У НАЗК роз'яснили, чи мають кандидати на місцевих виборах подавати декларації

Автор: РБК-Україна

Національне агентство з питань запобігання корупції роз'яснило, чи треба кандидатам на місцевих виборах подавати електронні декларації. У відомстві зазначили, що до перемоги на виборах подавати її не треба.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"Чи треба кандидатам на місцевих виборах подавати декларації? Ні, допоки ви є кандидатом у депутати місцевої ради, Верховної ради АР Крим або балотуєтеся на посаду голови міста, села або селища", - зазначає відомство.

При цьому у випадку перемоги декларацію "кандидата на посаду" за минулий рік необхідно подати протягом 15 днів:

  • для депутатів цей відлік розпочинається з дня відкриття першої сесії ради;
  • для голів міст, сіл та селищ - з дня складення присяги на пленарному засіданні ради, на якому ТВК оголошує рішення про обрання та реєстрацію нового голови.

Якщо ж особа вже подавала декларацію за минулий рік, то робити це повторно не потрібно.

Нагадаємо, у Верховній раді зараз не бачать можливостей для проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей 25 жовтня цього року.

Як писало РБК-Україна, 26 серпня розпочався виборчий процес проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 208 (Чернігівська область).

Так, 25 жовтня в Україні пройдуть місцеві вибори.

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