У Раді не бачать можливостей для проведення місцевих виборів в ОРДЛО 25 жовтня

У Верховній раді зараз не бачать можливостей для проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей 25 жовтня цього року. У парламенті з питання проведення виборів в ОРДЛО створять робочу групу, до якої увійдуть представники усіх комітетів.

Про це повідомив народний депутат Олександр Качура.

"На жаль, до цих конкретних місцевих виборів не вдасться забезпечити безпекову складову під час проведення... Ми не вбачаємо на сьогодні можливість проведення виборів на окупованих територіях", - сказав парламентар за підсумками закритого засідання комітету за участі глави української делегації у Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука.

Качура запевнив, що парламентарі будуть робити все для того, щоб вибори відбулися однозначно на всій території України, але з певними умовами.

"Чи відбудуться вони 25 жовтня з усіма виборами місцевими? Я в цьому сумніваюся, але ми будем проводити однозначно роботу. Ми домовилися всередині комітету, що керівники комітетів зараз обміняються між собою листами", - зазначив нардеп.

За його словами, комітети нададуть своїх делегатів пропорційно від кількості членів комітету.

"Тобто, по 4-5 народних депутатів, які будуть опрацьовувати відповідне рішення", - сказав Качура.

За його словами, йдеться про робочу групу, яка б змогла напрацювати рішення, у тому числі щодо вимоги листа Кравчука.

"Це буде група, яке буде напрацьовувати необхідні спеціальні закони, що стосується миру в Україні", - додав нардеп.

Нагадаємо, раніше Качура пояснив, чому засідання комітету з питань організації державної влади за участю Кравчука вирішили провести в закритому режимі.

Як писало РБК-Україна раніше, 20 серпня глава української делегації у ТКГ направив листа до парламенту з проханням розібратися з постановою про місцеві вибори.

Кравчук наголошував, що в постанові має бути написано, що місцеві вибори повинні проходити по всій Україні.

У зв'язку з цим листом главу української делегації запросили на засідання комітету з питань організації державної влади.