У "Слузі народу" назвали підставу для скасування місцевих виборів

Заплановані на 25 жовтня місцеві вибори в Україні можуть не відбутися лише у разі, якщо в країні буде введено режим надзвичайного стану. Станом на сьогодні немає жодних підстав для скасування місцевих виборів.

Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Думаю, що (головний санлікар - ред.) пан Ляшко і вся команда, будуть оперативно нас інформувати для того, щоб ухвалювати рішення, наприклад, про введення надзвичайної ситуації в деяких регіонах", - зазначив він.

Корнієнко навів у приклад ситуацію, яка склалася в країні у 2018 році, коли тодішній президент Петро Порошенко оголосив воєнний стан у деяких областях через напад Росії на українські кораблі у Керченській протоці.

"Там не проводилися вибори в об'єднані громади, вони проводилися пізніше", - пояснив нардеп.

Нагадаємо, раніше причину для перенесення місцевих виборів в Україні називав головний санітарний лікар Віктор Ляшко; вибори можуть перенести через складну епідемічну ситуацію в країні.