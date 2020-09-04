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В РНБО розробляють план дій на випадок COVID-19 на виборчих дільницях

Автор: Дмитро Левицький

Місцеві вибори відбудуться в усіх регіонах країни, включно з тими, що перебувають у "червоній зоні" карантину. Зараз розробляються протоколи на випадок спалахів коронавірусу на виборчих дільницях.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телеканалу "Україна 24".

Розробка протоколів реагування на спалахи COVID-19 була покладена на Раду національної безпеки та оборони.

"На жаль, ми не можемо спрогнозувати, де будуть "червоні зони"… Це основний виклик, чи можемо ми одночасно у всіх громадах провести вибори, чи в якихось регіонах будуть такі форс-мажори", - пояснив прем'єр.

РНБО також розроблює протоколи щодо проведення другого туру виборів та навчального процесу в тих школах, де будуть організовані виборчі дільниці.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що місцеві вибори не будуть скасовувати у "червоних зонах" карантину.

Крім того, у "Слузі народу" називали умову, за якої можуть перенести місцеві вибори.

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Новини України РНБОКарантинДенис ШмигальМісцеві вибори