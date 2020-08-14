ЦВК призначила вибори в райради

Вибори відбудуться 25 жовтня
Центральна виборча комісія призначила вибори до районних рад. Вони призначені на 25 жовтня.
Про це повідомляє прес-служба ЦВК.
Відзначається, що постанову підтримали всі члени Комісії.
"Вибори відбудуться 25 жовтня 2020 року разом з виборами депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, ЦВК почала відбір кандидатів до територіальних виборчих комісій на місцевих виборах.
Крім того, 15 липня Верховна рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня 2020 року.