ЦВК просить надати інформацію про можливі загрози виборів в ОРДЛО

Центральна виборча комісія просить Раду національної безпеки і оборони та силові відомства надати інформацію про можливі загрози під час місцевих виборів в ОРДЛО.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Одночасно ЦВК звернувся до Донецької та Луганської ОДА з надання актуальних висновків про можливості організації підготовки і проведення місцевих виборів на виборчих дільницях, а також про можливості організації підготовки і проведення виборів депутатів райрад.

У ЦВК зазначають, що комісія не наділена повноваженнями самостійно визначати можливість забезпечення безпеки та уникнення терористичної загрози під час організації та проведення місцевих виборів на Донбасі.

У той же час, з огляду на необхідність забезпечення можливості громадянам реалізувати їх право на формування органів місцевого самоврядування шляхом участі у виборах, в ЦВК бачать потребу в уточненні у компетентних органів інформації про ситуацію безпеки на окремих територіях цих областей, розташованих поблизу лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями.

Нагадаємо, Верховна рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня 2020 року.