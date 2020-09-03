ЦВК зареєструвала першого кандидата на довиборах в Раду по 208 округу

Центральна виборча комісія (ЦВК) під час засідання 2 вересня зареєструвала першого кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 208. Довибори відбудуться 25 жовтня.
Про це повідомили в прес-службі ЦВК.
Так, на проміжних виборах кандидатом в нардепи зареєстрували Олексія Оскера. Він балотується у порядку самовисування.
Оскер народився 18 липня 1985 року в селі Бездрик Сумського району Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, має вищу освіту. Він безпартійний, проживає в місті Суми, судимість відсутня.
Нагадаємо, у середу, 26 серпня, розпочався виборчий процес на проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 208 (Чернігівська область).
Політична партія "Слуга народу" обрала кандидатом на довиборах у Верховну раду по 208-му округу Анатолія Гунька.
Також по округу має намір балотуватися лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко.
Як відомо, у травні 2020 року в Києві знайшли мертвим у власному офісі народного депутата від 208 округа Валерія Давиденка.