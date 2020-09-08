"УДАР" вийшов на перше місце у Києві з більш ніж третиною голосів, - "Рейтинг"

"УДАР Віталія Кличка" набирає майже 29% голосів та удвічі випереджає конкурентів - "Європейську солідарність" та "Слугу народу".

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" у Києві 31 серпня - 1 вересня.

Згідно з даними опитування, рейтинг "УДАРу" удвічі більший за партії, які посіли друге та третє місця.

"У рейтингу політичних сил на виборах до міської ради лідером є партія "УДАР" за яку готові віддати голоси 28,6% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори. Партію "Європейська солідарність" підтримують 14,0% опитаних, партію "Слуга народу" - 10,7%", - повідомляє "Рейтинг".

Дослідники зазначають, що партію "Перемога Пальчевського" підтримують 6,9% опитаних, партію "Опозиційна платформа - За життя" - 6,8%, партію "Голос" - 6,5%, партію "Батьківщина" - 6,4%, партію "Сила і честь" - 5,5%, партію Шарія - 3,8%. Рейтинг інших сил - нижче 3%. Тих, хто не визначився, - близько 13%.

Разом з тим, 60% опитаних задоволені діяльністю міського голови Віталія Кличка. Показники задоволеності роботою мера столиці мають позитивну динаміку.

59% вважають, що ситуація в Києві за час перебування Віталія Кличка на посаді мера скоріше покращилася. 26% стверджують, що вона не зазнала змін і лише 13% побачили погіршення.

Дві третини киян на відмінно або ж добре оцінили роботу Віталія Кличка у сфері боротьби з пандемією коронавірусу.

"69% опитаних висловили однозначну готовність взяти участь у виборах мера та міської ради у жовтні 2020 року. Найвищий рівень мобілізації - серед найстарших опитаних", - підсумовує "Рейтинг".

Дослідження проведене Соціологічною групою "Рейтинг" методом CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Аудиторія: мешканці міста Києва від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.

Як повідомляло РБК-Україна Верховна рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, що за даними Центру Разумкова, на початку липня за партії "Слуга народу" та "Європейська солідарність" планували голосувати приблизно по 20% киян.