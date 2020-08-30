В Україні наступного тижня почнеться виборчий процес

Центральна виборча комісія (ЦВК) на сьогоднішньому засіданні оголосила дату початку виборчого процесу місцевих виборів в Україні. Так, виборчий процес стартує вже з 5 вересня 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Як зазначають в Центрвиборчкомі, рішення про дату початку виборчого процесу прийняте на виконання вимог українського Виборчого кодексу.

Крім того, ЦВК внесла зміни до календарного плану основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів, призначених на 25 жовтня. Календарний план виклали у новій редакції.

Зазначимо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року, ця дата була ухвалена Верховної радою. Разом з місцевими виборами відбудуться довибори до парламенту по 208-му округу в Чернігівській області.

Нагадаємо, у президентській партії "Слуга народу" називали умову, за якої місцеві вибори в Україні можуть перенести.

Додамо, місцеві вибори поки не було призначено на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, їх можуть призначити спеціальною постановою.