Верещук, Філімонов, Кучер: кого "Слуга народу" веде на місцеві вибори

У понеділок, 31 серпня, в Києві проходить з'їзд партії "Слуга народу". Партія оголосила, що йде на місцеві вибори.

Про це з трибуни з'їзду заявив глава СН Олександр Корнієнко.

"Ми йдемо на вибори, щоб довести: Україна різна, але водночас єдина", - сказав він і закликав українських виборців прийти 25 жовтня на дільниці.

Зокрема, були представлені кандидати від СН в обласні центри та міста обласного підпорядкування:

Вінниця - Сергій Борзов,

Дніпро - Сергій Риженко,

Житомир - Віктор Євдокимов,

Запоріжжя - Віталій Тишечко,

Івано-Франківськ - Олександр Богачов,

Київ - Ірина Верещук,

Кривий Ріг - Дмитро Шевчик,

Кропивницький - Ольга Ковальова,

Львів - Тарас Кльофа,

Миколаїв - Тетяна Домбровська,

Одеса - Олег Філімонов,

Полтава - Сергій Іващенко,

Рівне - Віталій Коваль,

Суми - Тетяна Рябуха,

Слов'янськ - Ольга Алтуніна,

Тернопіль - Віктор Гевко,

Ужгород - Віктор Щадей,

Харків - Олексій Кучер,

Херсон - Юрій Кирилов,

Хмельницький - Інна Ящук,

Черкаси - Віталій Ільченко,

Чернівці - Віталій Дугановський,

Чернігів - Юрій Тарасовець.

Нагадаємо, 30 серпня пройшла закрита частина з'їзду партії "Слуга народу". На ній оголосили кандидата на довибори до Верховної ради по 208 округу.

Так, від "Слуги народу" на довиборах до парламенту по 208-му округу буде висуватися Анатолій Гунько.

Як писало РБК-Україна раніше, в Україні з 5 вересня стартує виборчий процес місцевих виборів в Україні.