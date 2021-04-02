Довыборы в Раду по 87 округу: во время пересчета голосов "исчезли" почти 150 бюллетеней

Так, во время подсчета бюллетеней с участка № 260019 (село Иваниковка) недосчиталось 47 бюллетеней.

"ОВК перечислила голоса по Александру Шевченко. Было отмечено 144 голоса, впрочем при пересчете обнаружили лишь 97 бюллетеней. Члены комиссии вызвали полицию", - сообщает ОПОРА.

Кроме того, во время пересчета голосов на участке №261030 (село Микуличин) "исчезло" 100 бюллетеней.

"Окружная избирательная комиссия пересчитывала бюллетени на участке, где было указано 377 голосов за Александра Шевченко. Впоследствии член ОИК от "Слуги народа" заявил, что ему сообщили люди, которые смотрели трансляцию, о неверных результатах подсчета голосов. Члены ОИК повторно пересчитали бюллетени Шевченко - их оказалось 277", - сообщили в ОПОРЕ.

Отмечается, что отдельные члены ОИК обвинили члена от "Слуги народа" в похищении бюллетеней.

"Но проверка стрима ОПОРЫ показала, что члены комиссии посчитали 277 бюллетеней, но назвали 377, посмотрев на цифры в протоколе. На ОИК вызвали полицию. Правоохранители проводят следственные действия", - говорится в сообщении.