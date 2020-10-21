Экс-нардеп объяснил, почему "Слуга народа" хочет отменить второй тур местных выборов

Видя свой очевидный проигрыш в борьбе за кресло мэра Киева, а также всех других городов-миллионников, "Слуги народа" на неопределенный срок хотят остановить выборы - отменив второй тур местных выборов в период карантина.

Об этом заявил журналист, экс-нардеп и общественный деятель Игорь Луценко на своей странице в Facebook.

"Наконец Слуги учудили то, что я ожидал. Видя свой очевидный проигрыш в борьбе за кресло мэра Киева (а также ВСЕХ городов-миллионников), они на неопределенный срок хотят останавливать выборы - отменяют второй тур местных выборов в период карантина", - написал Луценко.

По его словам, такое постановление - удар не только по легитимности местной власти, а и вообще по ее способности работать.

Как отмечает Луценко, дело в том, что статья 42 закона "О местном самоуправлении в Украине" предусматривает, что как только изберут новую местную раду, старый председатель должен уйти, его полномочия прекращаются в первый день заседания новоизбранного состава.

"Конечно, "слугам" это выгодно - в новых советах в основном, они получат больше, чем сейчас, и при отсутствии легитимного городского головы они на определенный процент будут чувствовать себя сильнее. Но если не будет мэра, а будет только совет и секретарь, который исполняет обязанности мэра - представьте, какой хаос наступит на местах", - резюмирует Луценко.

Напомним, ранее в КИУ заявили, что перенос второго тура выборов фактически оставит город без легитимной власти и приведет к пребыванию местной власти в подвешенном состоянии.

Как известно, в Верховной раде зарегистрирован проект постановления №4234, которым предлагается не проводить второй тур выборов в период действия карантина.

Автор проекта - Грищенко Татьяна, народный депутат от "Слуги народа". Дата регистрации постановления - 20 октября.