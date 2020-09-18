Эксперт объяснил, почему СН может проиграть выборы "Батькивщине" в большинстве городов

На выборах 25 октября партию "Слуга народа" ждет сокрушительное поражение. Вероятно, партия президента не получит ни одного мэра в больших городах и не сможет завести в местные советы хотя бы вторую-третью по численности фракцию.

Об этом заявил политический эксперт Дмитрий Корнейчук в Facebook.

"Устав от "тирании клоунов" и балагана непрофессионализма, устав наблюдать, как Зеленский пихает по карманам и под крышку рояля "сладенькое" из бюджета, украинцы хотят видеть у власти компетентных и профессиональных управленцев", - прогнозирует эксперт.

По его словам, работу "новых лиц" украинцы сегодня ощущают на собственных кошельках - уровень жизни ухудшается, тарифы растут. Людей возмущает, что новая власть "дерибанит" страну, распродает землю и стратегические предприятия, зарабатывает даже на эпидемии коронавируса.

В связи с этим, отмечает эксперт, миллионы людей готовы на местных выборах голосовать, например, за "Батькивщину", зная, что за этой командой профессионалы.

"По сути, в Украине только Тимошенко - единственный политик, который имеет реальный опыт управления страной (дважды премьер-министр), глубинное понимание экономических процессов, четкий пошаговый план вывода Украины из кризиса. И самое главное - Тимошенко объединяет всю страну своей четкой проукраинской позицией. И является единственным лидером, для которого в приоритете благосостояние людей и национальные интересы", - считает Корнийчук.

Он также добавил, что местные выборы покажут реальный уровень поддержки президента и его политической силы, а следовательно, скорее всего по результатам гонки встанет вопрос досрочных парламентских и президентских выборов.

Напомним, ранее "Батькивщина" официально заявила о выдвижении более 45 тысяч кандидатов в советы всех уровней по всей стране.

Как известно, местные выборы состоятся во всех регионах Украины 25 октября 2020 года.