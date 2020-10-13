Эксперт оценила шансы "Слуги народа" на выборах 25 октября

Местные выборы являются своеобразным референдум доверия украинцев к власти в целом и монобольшенству в парламенте в частности.

Об этом заявила политический эксперт Александра Решмеділова в эфире канала "112.Украина".

"На выборах мы увидим, согласны ли украинцы с курсом, который ведет сегодня президент: и экономическим, и политическим", - подчеркнула эксперт.

По ее словам, политика "Слуг народа" каждый имеет меньшую поддержку среди людей, к тому же видные представители власти в последнее время сделали ряд заявлений, которые изрядно шокировали украинцев.

Больше всего, по мнению Решмедиловой, людей возмутили словам премьера, что через 15 лет не будут платить пенсий, и советы министра финансов готовиться к "вегетарианскому меню".

"Выборы 25-го октября - идеальный способ расставить точки над "и" и шанс для людей изменить курс центральной власти", - подчеркнула эксперт.

Она также отметила, что сегодня общины на местах имеют немалые полномочия, и напомнила о прецеденте, созданном командой Тимошенко, когда местные советы в ряде регионов объявили по требованию "Батькивщины" свои территории свободными от игорного бизнеса.

Так же, по мнению Решмедиловой, люди смогут защищаться от распродажи земли, легализации проституции, легких наркотиков и тому подобное.

Напомним, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.