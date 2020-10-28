IDU поздравил "Европейскую солидарность" с успешным результатом на местных выборах

Международный демократический союз (IDU) поздравил партию Петра Порошенко "Европейскую солидарность" с успешным результатом на местных выборах.

Об этом союз сообщил в Twitter.

"Международный демократический союз поздравляет нашего участника, партию "Европейская солидарность" и ее лидера Петра Порошенко в связи с победой в 5 регионах и вхождением в состав всех областных советов по результатам недавних выборов в Украине", - говорится в сообщении организации.

Отметим, что Международный демократический союз - это платформа, которая способствует развитию демократии и политике правоцентристов по всему миру.

Учредителями IDU были премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, тогдашний вице-президент США Джордж Буш, мэр Парижа и впоследствии президент Франции Жак Ширак, канцлер Германии Гельмут Коль и много других партийных лидеров.

Сегодня в организацию входят более 80 партий из более чем 60 стран со всего мира. Среди партий-членов: Республиканская партия (США), Христианско-демократический союз (Германия), Консервативная партия (Великобритания). Председателем организации является бывший премьер-министр Канады Стивен Харпер.

"Европейская солидарность" подала заявку на членство в IDU летом 2019 года. В июле политсила получила статус Member Observer и рекомендована к получению полного членства во время IDU Саммита весной 2021 года.