Что известно о кандидате в мэры Одессы Петре Обухове: главное

"Европейская солидарность" выдвинула на пост городского головы Одессы предпринимателя и урбаниста Петра Обухова. О том, что известно о кандидате на кресло мэра от ЕС – в материале РБК-Украина.

"Европейская солидарность" выдвинула в мэры Одессы 36-летнего предпринимателя и активиста Петра Обухова. В рядах политсилы Петра Порошенко он с 2014 года.

Сейчас Обухов возглавляет одесскую парторганизацию "Евросолидарности". Он и его команда также будут участвовать в выборах в городской совет.

Петр Обухов родился в Одессе, где в 2006 году окончил национальный университет им. И. Мечникова по специальности "прикладная математика".

Еще со школьных лет был юным вундеркиндом – участвовал в Малой Академии Наук, в олимпиадах по информатике и программированию. Во время учебы в ВУЗе, в 2004 году он победил на всеукраинской олимпиаде по информатике.

Обухов известен как директор и создатель сервиса такси "Бонд", а также является основателем сайта "Думская". Его считают другом нардепа от ЕС Алексея Гончаренко.

На парламентских выборах в 2014 и 2019 году Петр Обухов числился в избирательном списке партии Порошенко (первый раз – БПП, во второй – ЕС), но в Раду не прошел. В 2015 году боролся за мандат депутата Одесского облсовета от БПП в одном из округов – также безуспешно.

Общественная деятельность

Общественная деятельность Обухова в основном сосредоточена в Одессе и Одесской области. Участвовал в нескольких антикоррупционных расследованиях касательно деятельности мэрии и во всех общественных слушаниях горсовета (по генплану и по вопросам реконструкции территории вокруг городского дельфинария).

Помогал Одесскому облсовету запустить онлайн-трансляцию заседаний и публикацию поименных результатов голосования на сайте. Обухов – автор проекта по энергомониторингу зданий бюджетной сферы области.

Составил подробную онлайн-карту пробок по всем улицам Одессы. В начале общенационального карантина вошел в штаб по противодействию эпидемии коронавируса в Одесской области.