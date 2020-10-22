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Киев делает все, чтобы местные выборы прошли безопасно и законно, - Кличко

Автор: РБК-Украина

Столица делает все возможное, чтобы местные выборы 25 октября состоялись безопасно и законно.

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Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

"Город делает все возможное, чтобы местные выборы 25 октября состоялись безопасно и законно. Как я говорил, на все избирательные участки уже доставили дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты. Средства на это мы выделили из бюджета столицы. Чтобы обеспечить правопорядок и предотвратить чрезвычайные ситуации, полиция столицы и спасатели с субботы будут нести службу в усиленном режиме. Помогать им и Муниципальная охрана", - сообщил Кличко.

Он отметил, что на днях все службы провели совместные учения. Отрабатывали действия во время завоза избирательной документации в ТИК, участковых избирательных комиссий, взятие комиссий под охрану. А также - обеспечение законности в день "тишины", в день голосования и во время подсчета результатов и перемещения документации из участковых комиссий территориальной.

"Мы все надеемся, что выборы пройдут безопасно и без нарушений закона. Это очень важно! Как для здоровья людей, которые придут голосовать. Так и для демократичности и прозрачности их выбора", - подчеркнул Кличко.

Напомним, ранее Кличко сообщал, что на обеспечение дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты избирательных участков город предоставил из бюджета 1 миллион 300 тысяч гривен.

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